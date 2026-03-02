Sí habrá choque entre las estrellas de la MLS y de la Liga MX en 2026

Héctor Cantú

A unos días de haberse iniciado la temporada 2026 de la Major League Soccer, la liga de los Estados Unidos ha dado a conocer la fecha y la sede del Juego de estrellas en su nueva edición.

El partido se realizará el miércoles 29 de julio y de nueva cuenta, como se ha convertido en una costumbre en las últimas temporadas, se enfrentarán las estrellas de la MLS y de la Liga MX.

Rivalry renewed. 😤



Our biggest stars will face off against @LigaBBVAMX talent in the MLS All-Star Game pres. by @Chime in Charlotte! 👑



Find out more: https://t.co/7gAaZpkYh0 pic.twitter.com/fWWwxi1lq7 — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2026

El partido se realizará 10 días después de la final de la Copa del Mundo, y en la imagen de presentación se pueden ver a tres de las más grandes estrellas de la MLS: Lionel Messi, Thomas Müller y Son Heung-Min.

De nueva cuenta, el partido estará precedido por las pruebas de habilidades donde también chocarán un combinado de cada liga en un evento de exhibición que se ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

Esta será la quinta ocasión en la historia que las estrellas de la MLS se midan a la selección de la Liga MX.

El balance de los juegos favorece a las estrellas de la MLS con tres victorias (una en tanda de penales), y una derrota.