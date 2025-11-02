Redacción FOX Deportes
Seattle Sounders igualó la serie con Minnesota y habrá tercer juego
El mexicano Obed Vargas se hizo presente en el marcador con doblete
El Lumen Field fue escenario de una noche vibrante en la que Seattle Sounders FC derrotó 4-2 a Minnesota United FC, igualando la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste. El equipo de Brian Schmetzer salió decidido a mantener viva la eliminatoria y lo logró con una primera mitad explosiva.
El mexicano Obed Vargas abrió el marcador al minuto 8 tras un tiro de esquina, Jordan Morris amplió al 21’ con un disparo cruzado, y Daniel Musovski firmó el tercero al 41’, cuando la presión alta del local asfixiaba a los Loons.
Parecía una noche cómoda para Seattle, pero Minnesota encontró vida en los últimos instantes del primer tiempo. Nectarios Triantis descontó al 45’+1 con un cabezazo tras balón parado, y Robin Lod sorprendió al 45’+5 con otro gol que apretó el marcador. En apenas cuatro minutos, el visitante había devuelto la tensión al juego y el descanso llegó con un 3-2 que dejaba abierta cualquier posibilidad. Los Sounders regresaron con cautela, conscientes de que una distracción podía costarles la serie.
El complemento mostró a un Seattle más equilibrado, dominando la posesión sin perder la intensidad. Minnesota intentó adelantar líneas y buscar el empate, pero la zaga local contuvo cada intento con disciplina. En el minuto 86, Vargas volvió a aparecer para anotar su segundo gol de la noche y sellar el 4-2 que encendió de nuevo a la afición. Fue el golpe final en una noche de alto ritmo y emociones que reflejó la jerarquía del cuadro de Seattle.
Con este resultado, la serie queda empatada 1-1 y se definirá en un tercer partido decisivo en Minnesota. Los Sounders recuperaron confianza tras caer por penales en el juego inicial y mostraron su mejor versión ofensiva cuando más lo necesitaban. Los Loons, por su parte, deberán reaccionar en casa si quieren avanzar a las semifinales del Oeste. El desenlace promete una batalla intensa entre dos equipos que no han cedido terreno.
