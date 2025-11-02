Seattle Sounders igualó la serie con Minnesota y habrá tercer juego

Redacción FOX Deportes

El Lumen Field fue escenario de una noche vibrante en la que Seattle Sounders FC derrotó 4-2 a Minnesota United FC, igualando la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste. El equipo de Brian Schmetzer salió decidido a mantener viva la eliminatoria y lo logró con una primera mitad explosiva.

El mexicano Obed Vargas abrió el marcador al minuto 8 tras un tiro de esquina, Jordan Morris amplió al 21’ con un disparo cruzado, y Daniel Musovski firmó el tercero al 41’, cuando la presión alta del local asfixiaba a los Loons.

Parecía una noche cómoda para Seattle, pero Minnesota encontró vida en los últimos instantes del primer tiempo. Nectarios Triantis descontó al 45’+1 con un cabezazo tras balón parado, y Robin Lod sorprendió al 45’+5 con otro gol que apretó el marcador. En apenas cuatro minutos, el visitante había devuelto la tensión al juego y el descanso llegó con un 3-2 que dejaba abierta cualquier posibilidad. Los Sounders regresaron con cautela, conscientes de que una distracción podía costarles la serie.

El complemento mostró a un Seattle más equilibrado, dominando la posesión sin perder la intensidad. Minnesota intentó adelantar líneas y buscar el empate, pero la zaga local contuvo cada intento con disciplina. En el minuto 86, Vargas volvió a aparecer para anotar su segundo gol de la noche y sellar el 4-2 que encendió de nuevo a la afición. Fue el golpe final en una noche de alto ritmo y emociones que reflejó la jerarquía del cuadro de Seattle.

Con este resultado, la serie queda empatada 1-1 y se definirá en un tercer partido decisivo en Minnesota. Los Sounders recuperaron confianza tras caer por penales en el juego inicial y mostraron su mejor versión ofensiva cuando más lo necesitaban. Los Loons, por su parte, deberán reaccionar en casa si quieren avanzar a las semifinales del Oeste. El desenlace promete una batalla intensa entre dos equipos que no han cedido terreno.