Robert Lewadonwski se adueña de la MLS tras su doblete

Héctor Cantú

El delantero y goleador recién llegado del Chicago Fire, Robert Lewandowski, ha sido reconocido como el jugador de la jornada 19.

Recién desembarcado en la aventura de la MLS, el polaco, quien llega proveniente del Barcelona, se despachó con un doblete en apenas su tercera aparición con el Fire.

Lewy’s first with the Fire was a beauty 😮‍💨 pic.twitter.com/HablLe559m — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 3, 2026

Lewandowski vio minutos ante el Inter Miami y New York City, pero ha sido apenas en el duelo ante Charlotte FC, donde ha marcado por primera vez en el futbol de los Estados Unidos.

Lewy’s first with the Fire was a beauty 😮‍💨 pic.twitter.com/HablLe559m — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 3, 2026

El primer gol de Robert llegó a los 20 minutos, tanto con el que empató el partido. El segundo, una gran definición en la segunda mitad para darle la victoria definitiva a su equipo.

Ahora, Chicago Fire se medirá ante el Necaxa el próximo jueves en el marco de la Leagues Cup en la que será el primer torneo internacional de Robert Lewandowski con el representativo de la MLS.