¿Qué esperar en el Decision Day de la MLS?

Héctor Cantú

La temporada regular de la MLS 2026 llegará a su fin con el ‘Decision Day’, una jornada que se disputará en dos horarios diferentes y que definirá los últimos boletos para la postemporada, así como las posiciones de los equipos clasificados.

En la Conferencia Este ya están definidos los nueve equipos que avanzarán a la siguiente fase. Sin embargo, todavía falta determinar cuáles conseguirán el boleto directo y cuáles dos deberán disputar el repechaje.

También se definirán las posiciones finales de la clasificación, considerando que los primeros cuatro lugares tendrán la ventaja de disputar en casa el partido decisivo de una eventual serie de primera ronda.

Por su parte, New York City FC, New York Red Bulls, Toronto FC, Atlanta United, D.C. United y CF Montréal ya están matemáticamente eliminados.

La mayor incertidumbre se encuentra en la Conferencia Oeste, donde seis equipos lucharán por los últimos tres boletos disponibles para la postemporada.

LA Galaxy, Portland Timbers y Colorado Rapids, que actualmente ocupan posiciones de clasificación, buscarán mantener sus lugares ante la presión de Seattle Sounders, Real Salt Lake y Minnesota United.

Los seis clubes se jugarán su futuro en la última jornada, que promete emociones hasta el último minuto.

Además, el ‘Decision Day’ definirá al ganador de la Bota de Oro, un reconocimiento que Lionel Messi está cerca de conquistar por segundo año consecutivo.