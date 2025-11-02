Portland Timbers y San Diego FC al tercer juego; Vancouver avanzó en la MLS

Redacción FOX Deportes

Portland Timbers forzó este sábado el tercer partido ante San Diego FC tras ganar una caótica tanda de penaltis para empatar agónicamente su duelo de primera ronda de play-offs, mientras que Vancouver se clasificó de idéntica manera para las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS ante Dallas.

Unlucky night in PDX. pic.twitter.com/iNyBidd7db — San Diego FC (@sandiegofc) November 2, 2025

Portland que empezó ganando el partido, vio como el San Diego le daba la vuelta con goles del noruego Amahl Pellegrino y del mexicano 'Chucky' Lozano quien regresaba al equipo tras haber sido apartado en el último partido por una indisciplina con su entrenador, Mikey Varas.

Pero Portland, de la mano de Gage Guerra, igualó 2-2 en el 98, llevando el partido a una tanda de penaltis en la que el San Diego desaprovechó dos paradas de su portero fallando sus tres últimos lanzamientos.

Do or die next Sunday. pic.twitter.com/HkfZ2MqB8W — San Diego FC (@sandiegofc) November 2, 2025

Los Timbers empataron de esta manera esta serie de primera ronda de playoff la MLS, al mejor de tres partidos, forzando así el duelo definitivo que se disputará en San Diego el próximo domingo.

Por su parte, Vancouver de Thomas Müller pasó ronda eliminando a Dallas en el segundo partido de su serie en un duelo también agónico que también se resolvió en los penaltis, en un guion muy parecido al vivido en Portland.

IT'S NOT OVER TILL IT'S OVER. WESTERN SEMIS HERE WE COME 😤#VWFC x @BMO pic.twitter.com/kDmy5m8BnE — X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 2, 2025

El canadiense Ralph Priso igualó 1-1 en el minuto 93, anulando la ventaja que el croata Petar Musa le había dado a Dallas en el 25. Vancouver se llevó la tanda de penaltis por 4-2.

En semifinales del Oeste, los canadienses esperan rival que saldrá del duelo entre Los Angeles FC y el Austin, que dominan los angelinos.