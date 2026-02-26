Pablo Sisniega, la pesadilla de Pumas, renovó en la MLS

Redacción FOX Deportes

El portero que se robó los reflectores en Ciudad Universitaria y que se convirtió en una pesadilla para Pumas acaba de ser renovado. Pablo Sisniega vive el gran momento de su carrera.

El arquero mexicano (hijo del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega) renovó con el San Diego FC hasta el final de la temporada 2027 y con opción a quedarse también en 2028.

A través de su página de internet, el club de la MLS valoró a Pablo como “un jugador clave para nosotros dentro y fuera del campo y nos complace renovar su contrato y que él y su familia se queden en San Diego”, según palabras del director deportivo Tyler Heaps, quien también afirmó que el jugador “ha demostrado su capacidad para rendir en los momentos clave y es una pieza clave de nuestro grupo de porteros, ejemplificando un liderazgo sólido y superando las expectativas del grupo día a día”.

𝗦𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗙𝗖 𝗿𝗲𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗦𝗶𝘀𝗻𝗶𝗲𝗴𝗮.



The Club has re-signed goalkeeper Pablo Sisniega to a contract extension guaranteed through June 2027 with a Club option for the 2027-28 season.



🔗 https://t.co/kKVh686FAP pic.twitter.com/BpSEAFHOi8 — San Diego FC (@sandiegofc) February 26, 2026

Aunque poco se sabía de él hasta hace unas semanas, Sisniega, de 30 años, tiene una larga carrera dentro del futbol, que inició con el equipo B de la Real Sociedad en 2014 y que siguió en la MLS con clubes como LAFC o Charlotte, antes de firmar como agente libre con el novel club de San Diego en 2024.

El jugador nacido en la Ciudad de México se lució con sus atajadas en la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF ante Pumas y aunque se perdió el primer partido de la temporada 2026 de la MLS por suspensión, se espera que pueda ser el arquero titular del equipo durante la temporada.

En su carrera ya acumula un total de 110 partidos, aunque solo 35 en categorías mayores. Su momento para brillar llegó un poco más tarde de lo normal, pero el mexicano espera aprovecharlo al máximo.