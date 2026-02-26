Redacción FOX Deportes
Pablo Sisniega, la pesadilla de Pumas, renovó en la MLS
El portero mexicano de 30 años quiere aprovechar que su momento al fin llegó
El portero que se robó los reflectores en Ciudad Universitaria y que se convirtió en una pesadilla para Pumas acaba de ser renovado. Pablo Sisniega vive el gran momento de su carrera.
El arquero mexicano (hijo del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega) renovó con el San Diego FC hasta el final de la temporada 2027 y con opción a quedarse también en 2028.
A través de su página de internet, el club de la MLS valoró a Pablo como “un jugador clave para nosotros dentro y fuera del campo y nos complace renovar su contrato y que él y su familia se queden en San Diego”, según palabras del director deportivo Tyler Heaps, quien también afirmó que el jugador “ha demostrado su capacidad para rendir en los momentos clave y es una pieza clave de nuestro grupo de porteros, ejemplificando un liderazgo sólido y superando las expectativas del grupo día a día”.
Aunque poco se sabía de él hasta hace unas semanas, Sisniega, de 30 años, tiene una larga carrera dentro del futbol, que inició con el equipo B de la Real Sociedad en 2014 y que siguió en la MLS con clubes como LAFC o Charlotte, antes de firmar como agente libre con el novel club de San Diego en 2024.
El jugador nacido en la Ciudad de México se lució con sus atajadas en la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF ante Pumas y aunque se perdió el primer partido de la temporada 2026 de la MLS por suspensión, se espera que pueda ser el arquero titular del equipo durante la temporada.
En su carrera ya acumula un total de 110 partidos, aunque solo 35 en categorías mayores. Su momento para brillar llegó un poco más tarde de lo normal, pero el mexicano espera aprovecharlo al máximo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT