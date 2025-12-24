Nueva apuesta argenta de Inter Miami: Facundo Mura

EFE

El Inter Miami hizo oficial este sábado el fichaje del defensa argentino Facundo Mura, que llega al club campeón de la MLS como agente libre con un contrato hasta 2029.

Mura, lateral derecho de 26 años, se incorporará al Inter Miami pendiente de la recepción de su visado de trabajo, destacó el club.

Un nuevo desafio 💪 Bienvenido a Miami, Facundo!



➥ https://t.co/RMZroYv6h0 pic.twitter.com/6oJpwEkQZc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 3, 2026

El argentino llega al Inter Miami tras vestir las camisetas de Racing Club (2022-2025), Estudiantes de La Plata (2019-2021) y el Club Atlético Colón (2020-2021, como cedido) en Argentina.

En total, Mura disputó 200 partidos entre todas las competiciones y anotó trece goles.

Mura ha representado a las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina.