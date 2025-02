Máxima seguridad para recibir a Lionel Messi en Honduras

El Inter de Miami, con el argentino Leo Messi como principal atractivo, llegará el viernes a San Pedro Sula, norte de Honduras, para un partido amistoso con el Olimpia hondureño, que se jugará el sábado en un remozado Estadio Olímpico Metropolitano, bajo una rigurosa seguridad y boletos caros.



Los organizadores del juego son la Alcaldía de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y un banco privado, que en la presente semana ha venido anunciando ofertas para la compra de boletos, incluso el pago a largo plazo sin intereses, para que se llene el Estadio Olímpico Metropolitano, con capacidad para 40.000 espectadores.

El costo de las entradas para ver a Messi y compañía en el juego contra Olimpia, el equipo de mayor afición en Honduras, oscila entre los 4.000 y 11.000 lempiras (156 y 430 dólares), uno "muy alto" para muchos aficionados hondureños que han expresado su interés de ver el partido, pero no lo harán porque sus ingresos no se lo permiten.



El boleto más caro roza el salario mínimo de un obrero, en un país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, y el fútbol es una pasión.



Según versiones de medios locales de prensa, el Inter de Miami llegará al Aeropuerto José Ramón Villeda Morales, cercano a San Pedro Sula, bajo un riguroso dispositivo de seguridad y de inmediato se trasladará a uno de los mejores hoteles de la ciudad, cuyos alrededores estarán cerrados desde el viernes y ya no dispone de habitaciones.



La visita del Inter de Miami también ha elevado el costo de habitaciones en hoteles cercanos al que alojará al equipo estadounidense, algunos hasta en más de 50 dólares, según pudo constatar EFE.

Al parecer tampoco habrá acceso para la prensa en el aeropuerto y el hotel.



Uno de los ejecutivos del banco que promueve el denominado "partido del siglo" dijo el miércoles a periodistas que está garantizado que Messi juegue contra Olimpia, aunque quizá no todo el partido, pero sí más de la mitad, según lo acordado en el contrato suscrito con el Inter de Miami.



Para el juego, que viene siendo promovido desde finales de 2024, las autoridades locales remozaron la cancha y otras instalaciones del Estadio Olímpico Metropolitano, en cuyos alrededores se han apostado vendedores de camisetas de los equipos en los que ha jugado Leo Messi (Barcelona, Paris Saint Germain e Inter) y de la selección de Argentina, además del Olimpia.