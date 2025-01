Neymar rompe el silencio: "Kylian Mbappé estaba celoso de Lionel Messi"

Los "celos" y los "egos" fueron el principal enemigo del Paris Saint-Germain en el pasado, así lo reconoció el propio Neymar, quien reveló quie Kylian Mbappé "cambió su comportamiento" cuando llegó Lionel Messi al club.

En una entrevista para el canal de YouTube de Romario, el ahora jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita aseguró que antes de la llegada de la 'Pulga', llevaba una buena relación con Mbapé pues bromeaban y se ayudaban, pero después el francés se sintió celoso.

"Fue un chico que al principio, cuando llegó, fue fundamental. Lo llamaba 'Golden Boy' (...) Venía a mi casa, salíamos a cenar juntos, tuvimos unos buenos años", narró el 10 de la Selección Brasileña "Cuando vino Messi, creo que se puso un poco celoso. Creo que no quería compartirme con nadie (risas). Ahí empezaron las peleas y los cambios de comportamiento", añadió.

El ex Barcelona consideró que "el ego" que permeaba en el PSG provocó que el equipo no levantara el tan ansiado título de la Champios League, que aún hoy continúa sin ganar, ya sin Neymar, Messi (Inter Miami), ni Mbappé (Real Madrid).

"El ego es bueno, pero uno tiene que saber que no juega solo. (...) Si nadie corre y nadie se ayuda, es imposible ganar algo", sentenció.

Eso sí, Neymar considera que su mejor momento como futbolista lo vivió en el conjunto parisino (2017-2023), pero las lesiones lo golpearon mucho y nunca pudo tener un nivel sostenido como para aspirar a ganar el Balón de Oro.

"Me lesioné muchos años seguidos. Llevo seis, siete años lesionándome y no son lesiones de dos semanas, son de tres, seis meses. Eso me perjudicó. Todos los jugadores quieren ser los mejores del mundo".

Pese a que sí fue una estrella en otros años y fue considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, da la impresión que Neymar nunca alcanzó todo su potencial y decepcionó a quienes lo ponían al nivel de Lionel Messi.