Luis Suárez se quiere retirar junto con Lionel Messi

Redacción FOX Deportes

Luis Suárez tiene contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2025, pero estaría abierto a renovar para retirarse junto con Lionel Messi.

El uruguayo habló sobre su futuro en el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup, instancia en la que las ‘Garzas’ se medirán con Tigres:

“Creo que los dos (Messi y yo) estamos bastante grandes ya y cada uno va a tomar su decisión, cuál sea la correcta para cuada uno pensando en el bien de cada uno, personal. Sí te puedo decir que me encantaría retirarme junto con él (Messi) porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad, puede ser, pero depende también de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento”.

El 'Pistolero' confesó que se encuentra en un buen momento, tanto física como personalmente y espera que la renovación suceda naturalmente, pues “si el club quiere, no vamos a tener ningún problema” para continuar con la relación.

Respecto a su sequía goleadora -ha marcado dos veces en los últimos 11 partidos- aseguró que naturalmente quiere ayudar al Inter Miami en su “faceta como goleador”, pero sabe que también ha apoyado en otras labores, como la de asistidor. En esta campaña, Suárez cuenta con 15 pases para anotación, igualando el récord de Jordi Alba en una temporada.