Luis Suárez sí cree en la "grandeza" de Tigres

EFE

Luis Suárez, delantero uruguayo del Inter Miami, afirmó que el partido de este miércoles ante Tigres por una plaza en las semifinales de la Leagues Cup puede marcar "un antes y un después" para la temporada de 'Las Garzas'.

"El partido de mañana puede marcar un antes y un después anímicamente. Obviamente que es una final", dijo este miércoles el jugador en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final de la competición que enfrenta a los equipos de la MLS y de la Liga MX.

"Tenemos ir con la mentalidad de que nos enfrentamos a un rival muy fuerte, uno de los mejores del fútbol mexicano", agregó el uruguayo, que pidió a su equipo mantener la concentración durante todo el encuentro.

El Inter Miami terminó con ocho puntos y como segundo clasificado de la Conferencia de la MLS la primera fase de la Leagues Cup, y recibirá este miércoles en el Chase Stadium de Miami al conjunto mexicano, que sumó seis puntos en sus tres partidos disputados.

Para tener éxito, Suárez insistió en la necesidad de afrontar el partido de cuartos con la misma mentalidad que tuvieron durante el Mundial de Clubes de la FIFA, en el que el Inter Miami cayó en octavos de final tras un buen papel.

"Si afrontamos todos esos partidos como afrontamos el Mundial de Clubes yo creo que podemos ganar tanto la Leagues Cup como la MLS, pero depende de nosotros. No nos sobra nada, no nos podemos relajar ni un minuto porque lo pagas muy caro", expresó.

Y para ello recordó el varapalo que supuso la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Vancouver Whitecaps el pasado abril.

"Nos llevamos un golpe muy fuerte en la Concachampions. Nos dolió porque sabíamos que teníamos capacidad como para por lo menos jugar la final contra Cruz Azul. (...) No estuvimos a la altura, admitió.

El Inter Miami busca revalidar el título de la Leagues Cup que conquistó en 2023, unos meses después del fichaje de Lionel Messi, y que supuso el primer trofeo en la historia del club.