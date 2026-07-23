Lionel Messi quedó fuera del 'All Star' de MLS que enfrentará a la Liga MX

Redacción FOX Deportes

La MLS anunció este sábado que los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos de Inter Miami, quedan exentos del 'All-Star' de la próxima semana después de haber disputado la final del Mundial 2026.

MLS Announces Additions to Roster for the 2026 @MLS All-Star Game presented by Chimehttps://t.co/o4H3NhF44U — MLS Communications (@MLS_PR) July 25, 2026

El 'All-Star', que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la Liga MX, se jugará el próximo miércoles en Charlotte (Carolina del Norte).

Messi fue sancionado el año pasado con un partido de suspensión por saltarse el 'All-Star' en un culebrón que enfrentó a la liga con el club. Ambos venían de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA con Inter Miami.

En su comunicado, La MLS explicó que, antes de iniciar la presente temporada, se acordó que los jugadores que terminasen su participación en el Mundial podían negociar con sus clubes el descanso y el calendario adecuados para su reincorporación.

Tanto Messi como De Paul viajaron a Argentina al concluir la Copa del Mundo y este sábado se perderán su segundo partido con el Inter Miami en la MLS, contra el Montreal. El club no ha informado cuándo espera que se reincorporen.