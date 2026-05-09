Lionel Messi llegó a 100 goles en la MLS e impuso nuevo récord

Héctor Cantú

La historia de Lionel Messi en la Major League Soccer sigue dejando episodios de oro desde su llegada al Inter Miami.

Cada semana, Leo deja su huella con las Garzas, pero en esta ocasión, además de la victoria conseguida sobre Toronto, Messi ha alcanzado un nuevo récord.

LET’S GOOO! Our captain for the 4th goal ©️💫 pic.twitter.com/sAe7BW6gRv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

Luego de marcar el cuarto y definitivo tanto con el Inter Miami, Leo Messi alcanzó los 59 goles marcados con el Inter Miami.

Además, se convirtió en el futbolista en colaborar en 100 anotaciones para su equipo en el menor tiempo posible.

Messi llegó a 59 tantos y 41 asistencias luego de haber dado dos pases de gol ante el equipo canadiense en apenas 64 partidos, imponiendo una nueva marca en la historia de la Major League Soccer.

Previamente, el italiano de Toronto FC, Sebastian Giovnico

, había logrado la misma marca en 95 partidos uno menos que el histórico Robbie Keane.

Messi llegó a cuatro asistencias y 9 tantos en la presente campaña, cifras que lo dejan entre los futbolistas más productivos del futbol de los Estados Unidos.