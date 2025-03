Lionel Messi, la figura a seguir en el Mundial de Clubes

Es innegable que Lionel Messi ha llegado al futbol de los Estados Unidos para revolucionarlo de una manera acelerada y para volverlo a colocar en el mapa, como hiciera Pelé algunas décadas atrás.

La labor de Leo ha sido titánica en lo deportivo y sus reflectores han llevado a que la liga de futbol de los Estados Unidos se fortalezca.

Sin embargo, el buen accionar del Inter Miami, uno de los competidores del próximo mundial de clubes no recae solo en el argentino. Los objetivos cumplidos no se habrían materializado sin el resto de la plantilla.

“Messi puede dar un golpe muy fuerte, ya lo está dando en un mundo que hoy ha cambiado. Cuando vino Pelé, u otros jugadores de gran nivel, hoy gracias a los medios, redes sociales, hay un conocimiento del mundo americano distinto”, destacó el histórico jugador Alesandro del Piero en entrevista para EFE.

Bajo la misma consideración y ejercicio, el otrora futbolista italiano que la liga de los Estados Unidos debe trabajar en consolidar proyectos que generen mucho más pasión en los aficionados.

“Es obvio que hay que hacer inversiones, pero no soy quien tiene que decir qué deberían hacer los americanos. Hay cosas que se podrían mejorar, a ver, porque me da gusto hablar de fútbol como un deporte en equipo. Messi, sin otros diez que forman al equipo, no podría competir, no podría hacerlo todo él solo. Los clubes, la federación, deben unirse para trabajar e incrementar la pasión”, agregó.

Del Piero se mostró emocionado por la llegada de la primera edición del Mundial de Clubes, donde competirán clubes y futbolistas de primera línea en una batalla sin igual que marcará un antes y un después en la concepción del futbol a nivel internacional.