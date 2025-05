Leo Messi y Luis Suárez regresan al Inter Miami a la senda de la victoria

El Inter Miami ha regresado a la senda del triunfo y con ello ha puesto fin a una seguidilla de cuatro partidos sin victoria en la temporada 2025 de la Major League Soccer.

Para Las Garzas, la victoria por 4-1 ante Montreal significa un golpe anímico muy positivo, sobre todo, de cara a su participación en el Mundial de Clubes, donde se enfrentará al Al-Ahly, al Porto y al Palmeiras.

De nueva cuenta, Lionel Messi volvió a ser el revulsivo del equipo de la Florida al marcar un doblete y colaborar con la asistencia para el segundo tanto del partido.

Quien también tuvo un reencuentro positivo fue el delantero y goleador uruguayo Luis Suárez, quien marcó su primer doblete de la temporada para llegar a 32 anotaciones con el equipo rosado.

El primero fue una jugada magnífica en combinación con Lionel Messi quien sirvió el balón para que ‘Lucho’ lo empujara al fondo de las redes con un golpeo preciso.

