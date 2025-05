Lionel Messi, mago y rey absoluto en goles de tiro libre

Lionel Messi sigue haciendo historia en el futbol de los Estados Unidos luego de haber sumado, un gol más en la presente campaña para llegar a seis en la fase regular de la campaña.

Leo marcó de tiro libre el segundo tanto para las Garzas y con eso allanó el camino para que el equipo rosado viniera de atrás y rescatara el empate 3-3 ante Philadelphia Union.

