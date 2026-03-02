Leo Messi, el socio que tanto esperabas, ya está listo para debutar

EFE

El español Sergio Reguilón, jugador del Inter Miami, volvió a entrenar junto a sus compañeros este martes por primera vez desde la lesión de rodilla que sufrió el pasado enero durante la pretemporada.



El lateral izquierdo sufrió un esguince de grado II en la rodilla derecha en un amistoso contra Alianza Lima, disputado el 24 de enero en Perú.

Abrimos juego ⚽️. Reguilón en el 305 🌇 pic.twitter.com/mvOt0OWLMT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 15, 2025

Reguilón, de 29 años, se entrenó al margen de sus compañeros desde entonces y aún no ha podido debutar en la MLS. El Inter Miami ha sumado una victoria (2-4 contra Orlando City) y una derrota (3-0 frente al LAFC) en su ausencia.



El canterano del Real Madrid fichó por el Inter Miami como agente libre el pasado diciembre, tras abandonar la disciplina del Tottenham Hotspur al final de la última temporada.

Reguilón llega a Miami con el reto de reemplazar a Jordi Alba, el mejor socio de Lionel Messi sobre el campo, que se retiró del fútbol en diciembre junto a Sergio Busquets tras conquistar su primera MLS.



Su vinculación con el Inter Miami se extiende hasta diciembre de 2027, con una opción de ampliación hasta finales de 2028.