Leo Messi, el genio que marca hasta en temperaturas bajo cero

Lionel Messi ha iniciado el 2025 de manera oficial con el pie derecho, luego de haber marcado, en su primer partido, la primera anotación del ciclo.

El capitán argentino marcó el primer gol del Inter Miami en su visita a Sporting Kansas City ante un clima hostil, con temperaturas bajo cero que obligaron a posponer 24 horas el partido que, previamente, había calendarizado para el martes 18.

La ropa térmica de equipo de la Florida no impidió que pudieran desplegar su mejor futbol. Y al final, la diferencia la terminó por marcar el referente y una de las figuras más grandes de la Liga, Leo Messi, quien anotó el gol de la victoria al minuto 56.

MESSI SCORES TO BREAK THE DEADLOCK FOR MIAMI! pic.twitter.com/1JsnQCU5G6