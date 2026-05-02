Le robó la sonrisa a Lionel Messi y también el premio al jugador de la semana

Héctor Cantú

La semana 11 de la temporada 2026 de la Major League Soccer ha tenido un momento sublime que enmarcará lo que resta del campeonato.

De manera casi milagrosa, Orlando City se repuso de un 3-0 en contra ante el Inter Miami y terminó imponiéndose por 4-3 gracias a una actuación inolvidable de su capitán Martín Ojeda.

No importó el gol tempranero de Ian Fray. Tampoco la presencia y el gol marcado por Lionel Messi que parecía encaminar la victoria de Las Garzas en su nuevo estadio.

The captain led an epic comeback in the Florida Derby! pic.twitter.com/jmLlRypJGB — Major League Soccer (@MLS) May 4, 2026

El León resurgió cuando se le daba por muerto gracias al triplete de Ojeda, quien empató por sí mismo el marcador. Fue Tyrese Spicer, en el agregado quien terminó por marcar el cuarto y definitivo gol de la causa morada.

El triplete conseguido hizo ganador al también argentino Ojeda del premio al Jugador Más Valioso del encuentro.

.@OrlandoCitySC’s hat-trick hero Martín Ojeda earns @MichelobULTRA Player of the Matchday honors! pic.twitter.com/G1y6eMVK5v — Major League Soccer (@MLS) May 4, 2026

Con este, se sella el cuarto regreso en la historia de la MLS de un equipo que llegó a estar abajo por tres goles en el tanteador.

La fiesta fue argentina, pero en esta ocasión los aplausos se fueron más lejos de la humanidad de Leo Messi.