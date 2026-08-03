Larry Berg, el hombre que llevó a Carlos Vela al LAFC, será el nuevo comisionado de la MLS

Héctor Cantú

La MLS tendrá un nuevo Comisionado a partir del primer día de enero 2027, fecha en la que terminará la gestión de Don Gaber.

Se ha elegido a Larry Berg, propietario del LAFC, como el sucesor de Garber, quien tendrá la misión de mantener el crecimiento acelerado de la liga de futbol de los Estados Unidos.

Berg, además de ser uno de los más altos directivos del equipo angelino y uno de los encargados de haber llevado a Carlos Vela al equipo de negro y oro, también se desempeña en el Comité de Deportes y Competición de la MLS.

"Es un honor para mí liderar a la Major League Soccer en su próxima etapa. Gracias a la visión y el compromiso de tantas personas, la Major League Soccer ha logrado un éxito enorme, pero creo que nuestras mayores oportunidades aún están por llegar", declaró Berg.

Berg será presentado de manera oficial como el nuevo líder de la Major League Soccer en las próximas horas y a partir de este momento, deberá quedar desligado del LAFC para evitar la imparcialidad en la competición.