LAFC, el equipo de los goles sorpresivos

El LAFC de la Major League Soccer logró una apurada victoria en la penúltima jornada de la temporada regular 2024 tras vencer, in extremis 2-1 a Vancouver Whitecaps.

Fueron tres puntos de auténtico oxígeno para el equipo de Carlos Vela que mantiene vivas las esperanzas de quedarse con el primer lugar de su conferencia.

It only took 34 seconds ‼️



The pass, the finish🤌#VANvLAFC 0-1 pic.twitter.com/DXYK4ERLR1