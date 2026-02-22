La MLS rompe récord de asistencia en su primera jornada

Héctor Cantú

La Major League Soccer sigue creciendo en popularidad y el hecho ha quedado de manfiesto durante la primera jornada de la temporada 2026, donde se rompió récord de asistencias.

La liga de futbol de los Estados Unidos confirmó que más de 387 mil asistentes coparon las gradas de los estadios que recibieron actividad en estos primeros duelos.

Esta cifra representa un promedio de más de 25 mil 800 aficionados en cada uno de los duelos que se disputaron en la primera jornada, siendo el duelo estelar entre LAFC y el Inter Miami el que más asistentes registró con un total de 75 mi 673 fans.

Los partidos con más goles fueron el de la goleada 5-0 de San Diego FC sobre Montreal y el 4-1 de Nashville SC sobre New Englaterra.

Two goals to open the season. 👏 pic.twitter.com/zqa8KgZsDP — Major League Soccer (@MLS) February 23, 2026

Luego de la primera semana, Nashville se ha colocado en la primera posición de la Conferencia del Este y San Diego en la del Oeste debido a las diferencias en los goles conseguidos.