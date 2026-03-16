La MLS lo hizo perfecto: así hará la transición al torneo verano- primavera

Héctor Cantú

El 2027 será un año que marcará la historia de la Major League Soccer, luego de confirmarse la transición de calendario para adoptar el modelo de las grandes ligas del mundo que va de verano a primavera.

Hasta ahora, la MLS había jugado con un formato largo con una temporada que iniciaba en febrero/marzo y culminaba en diciembre del mismo año, un modelo que verá su fin en esta misma temporada.

Para ello, la liga ha considerado hacer un ‘minitorneo’ que irá de febrero a abril, para después iniciar la temporada 2027 oficial en julio siguiente.

A través de un comunicado, la liga confirmó que cada equipo jugará solo 14 partidos de temporada regular (7 de local y 7 de visitante), enfrentándose a rivales diferentes en una sola ocasión.

Los ocho mejores de cada conferencia avanzarán a los playoffs de donde saldrá un campeón. También se repartirán los 18 boletos a la Leagues Cup (con los 18 equipos con mejor rendimiento de la temporada) y los cinco mejors irán a la Concacaf Champions Cup.

La temporada regular en su edición 2027 comenzará en julio de 2027 y terminará en mayo del año siguiente, alineándose con los calendarios futbolísstico de las grandes ligas del mundo.