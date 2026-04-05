La fiesta de inauguración se 'comió' el partido del Inter Miami

EFE

El Inter Miami empató 2-2 contra el Austin en el estreno de su nuevo estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en un encuentro especialmente centrado en la fiesta previa al partido, y en el que el club liderado por Lionel Messi no despertó hasta la segunda mitad.

El Inter Miami gozó de las mejores oportunidades en los segundos 45 minutos y estuvo a punto de llevarse el triunfo con un gol anulado a Luis Suárez en el 90, pero su posición adelantada quitó el tanto del marcador.

Lionel Messi y el Inter Miami ya estrenaron su nueva casa

Antes, Messi igualó con un remate de cabeza el gol inicial del Austin, que inauguró la cuenta oficial en el Nu Stadium (por vía del brasileño Guilherme Biro), pero un resbalón suyo dio pie al segundo tanto de los texanos recién iniciada la segunda mitad.

La noche giró, quizás demasiado, en torno a la inauguración del estadio, un acto para el que el Inter Miami no escatimó esfuerzos y que contó con la interpretación del himno del cantante Marc Anthony, fuegos artificiales y unas palabras de los cofundadores del club, los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham que retrasaron media hora el inicio del encuentro.

El Inter Miami es actualmente cuarto en el Este, con once puntos en seis partidos, aunque cinco de ellos han sido a domicilio.