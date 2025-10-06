La batalla por el título de goleo, al rojo vivo en la MLS

Héctor Cantú

A la temporada regular de la Major League Soccer le queda una jornada completa y algunos partidos aislados que mantendrán más que viva la pelea encarnizada por el título de goleo de la temporada 2025.

A falta del ‘Decision Day’ Lionel Messi, del Inter Miami y Dennis Bouanga, del LAFC, llegan a los próximos encuentros empatados en anotaciones con 24 goles una cifra también alcanzable para el delantero de Nashville SC Sam Surridge, quien no se rinde con los 23 tantos acumulados hasta el momento.

A Messi le impactó negativamente el no haber podido marcar en la goleada ante New England Revolution por lo que abrió la puerta para que Bouanga, quien anotó el gol de la victoria del LAFC sobre Atlanta United, le emparejara en la carrera por la Bota de Oro.

La mala noticia para Leo es que al Inter Miami, que recientemente perdió la oportunidad de refrendar el título de la Supporter’s Shield, le quedan solo dos partidos de la temporada regular.

Por su parte, al LAFC le quedan tres cotejos por jugar, ante Toronto, Austin FC y Colorado Rapids. Es decir que hay por delanter 270 minutos para que Bouanga logre superar las marcas goleadoras de Leo.

Para Surridge, la hazaña parece un poco más complicada, pues solo le queda un partido por disputar, aunque en el pasado reciente ha demostrado que tiene capacidad goleadora, pues a lo largo de la temporada ha logrado 3 dobletes, un triplete y un póker de goles.