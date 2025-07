Javier Mascherano rompe el silencio sobre Rodrigo De Paul

EFE

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, afirmó este viernes que "los buenos jugadores siempre nos gustan" al hablar del posible interés de su equipo por Rodrigo De Paul, centrocampista del Atlético de Madrid, pero destacó que no le gusta hablar de futbolistas "que pertenecen a otro club" y que no sabe "absolutamente nada" sobre su potencial incorporación.

"Sobre De Paul no hay nada oficialmente, yo también he leído lo que ha salido en los medios. Es un jugador de otro equipo, no me gusta obviamente hablar de jugadores que pertenecen a otro club, si el día de mañana llegara a pasar algo no tendría ningún problema en responderte", aseguró Mascherano en la rueda de prensa previa al partido de la MLS contra el Nashville.

"Es un jugador de jerarquía, campeón del mundo con Argentina, lleva mucho tiempo jugando en Europa, los buenos jugadores siempre nos gustan, pero no puedo decir más nada, porque no sé absolutamente nada", añadió.

Mascherano se alista para dirigir al Inter Miami en la difícil visita al GEODIS Park de Nashville, un partido en el que no dio pistas sobre la presencia de Lionel Messi en el XI titular.

"Leo iremos viendo qué es lo que nos conviene, claramente siempre hablándolo con él. No solamente es un tema de la rotación de Leo, sino también de todos los jugadores más grandes", dijo.

"Han visto esta temporada, cada vez que él no se ha sentido en las mejores condiciones hemos tratado de preservarlo, de cuidarlo, mientras esté bien y podamos gestionarlo, iremos tirando así", añadió.