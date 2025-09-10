Inter Miami sigue sin levantar y fue goleado

Redacción FOX Deportes

El Inter Miami recibió este sábado una goleada por 3-0 del Charlotte alejándose del título de la Supporters' Shield, con un triplete del uruguayo Diego Rossi.

Lionel Messi falló un penalti -atajado por Kristijan Kahlina- en el minuto 32 con el marcador todavía 0-0. Dos minutos más tarde se adelantó el Charlotte a través de Idan Toklomati, que anotó un triplete para el 3-0 de su equipo.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Es el noveno triunfo consecutivo para el Charlotte, una magnífica racha que iguala la mejor de la liga, hasta ahora en manos del Seattle Sounders de la temporada 2018.

El partido en Charlotte también fue el primero de los tres de suspensión para Luis Suárez, sancionado por un escupitajo a un miembro del equipo técnico del Seattle Sounders.