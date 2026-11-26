Redacción FOX Deportes

Columbus Crew eliminó este viernes 27 de noviembre al Inter Miami de Lionel Messi tras vencerlo 1-0 en el Juego 2 de la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS 2026.

Cuando el empate sin goles parecía encaminar el encuentro a la definición en penales, el mediocampista uruguayo Santiago Rodríguez Molina apareció en el tiempo de compensación, al minuto 92’ , para marcar el único tanto de la noche a pase de Anass Zaroury.

Con el marcador global de 2-0 en la serie al mejor de tres encuentros, luego de haber ganado también 3-0 como visitante en el primer partido, el conjunto de Ohio concretó una de las grandes sorpresas de la postemporada al dejar fuera al vigente campeón y segundo sembrado de la Conferencia Este.

En el plano individual, el astro argentino Lionel Messi disputó los 90 minutos y registró apenas dos disparos en todo el cotejo, mientras que su compatriota Rodrigo De Paul probó suerte en una ocasión y el delantero Germán Berterame sumó dos intentos sin éxito.

Por su parte, el técnico visitante buscó variantes ofensivas en el complemento con el ingreso de Luis Suárez al minuto 73 en lugar de Riquelme Fillipi, pero la zaga comandada por Steven Moreira y Malte Amundsen mantuvo el cero en su portería durante toda la serie.