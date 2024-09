Inter Miami, el único equipo clasificado a los Playoffs

La Major League Soccer prepara la mesa para un fin de semana de fuertes emociones en el que varios clubes intentarán unirse a la lista dorada de equipos que logran su boleto a la postemporada.

Hasta el momento y después de 27 jornadas, el Inter Miami es el único equipo con un lugar asegurado en los Playoffs de la temporada 2024 aún sin haber contado con Lionel Messi en los últimos cotejos.

En total, cuatro clubes se jugarán el todo este fin de semana que comienza a enfilar la finalización de la temporada regular en la MLS.

Cincinnati FC no tendrá mayor problema para clasificarse. Ganando e incluso perdiendo su partido podrá avanzar a la ronda siguiente.

Columbus Crew es el otro club que también apunta a avanzar a la pelea por el título. El actual campeón del futbol de los Estados Unidos, logrará el boleto si gana su partido ante Cincinnati o empatando. En caso de perder, una derrota o un empate de Toronto FC ante Austin FC le dará el boleto al equipo amarillo.

El tercer equipo que desea avanzar a la postemporada es el sorprendente LA Galaxy que avanzará a la pelea por el título si derrota al LAFC en el Derbi de El Tráfico y si Austin FC no gana ante Toronto FC.

La moneda no sonríe tanto para un San Jose Earthquakes que se jugará su última oportunidad de llegar a la postemporada. El terremoto está obligado a no perder contra Vancouver y que Minnesota FC no gane su respectivo duelo ante St. Louis SC.