Inter Miami apenas y derrotó a DC United en su visita a Washington

Inter Miami derrotó este sábado 2-1 al DC United con goles de Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el primer tiempo, en un duelo en el que Las Garzas terminaron pidiendo la hora tras verse dominados en el tramo final.

DC United dejó su hogar habitual, el Audi Field de Washington, para recibir al Inter Miami en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el estadio de los Baltimore Ravens de la NFL con capacidad para más de 70.000 espectadores.

El cambio no le trajo suerte. Lionel Messi y compañía se hicieron con el duelo temprano, poniendo presión sobre la portería defendida por Sean Johnson, perforada por primera vez por Rodrigo de Paul en el minuto 17.

En una jugada por la banda izquierda iniciada por Germán Berterame, que puso el balón dentro del área para Telasco Segovia, este asistió a Rodrigo De Paul, quien cruzó un disparo a la escuadra de Sean Johnson para abrir el marcador.

El segundo tampoco se hizo esperar: Mateo Silvetti puso un pase en profundidad al interior del área para Messi, que superó a Johnson con una bolea para el 0-2 en el minuto 27; una genialidad del astro argentino.

Pero ante la pasividad del Inter Miami, acabó llegando el premio para el DC United en el minuto 75 en un contragolpe culminado por Baribo para el 2-1, que aprovechó un rechazo más parecido a una asistencia de Dayne St. Clair tras un primer disparo de Jackson Hopkins.

El Inter Miami no reaccionó con el gol recibido y los capitalinos buscaron el empate con ímpetu hasta el pitido final, tomando el dominio del partido con varias ocasiones aunque sin llegar a inquietar a St. Clair.