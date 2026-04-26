Hany Mukhtar, el hombre que busca las 100 victorias

Héctor Cantú

Se ha roto un nuevo récord en la Major League Soccer y ha sido Hany Mukthar, delantero de Nashville SC, el encargado de poner su nombre en letras de oro.

El goleador del equipo amarillo marcó el primer tanto en la victoria de 4-2 ante Charlotte FC, gol con el que llegó a 150 tantos.

Mukthar se convirtió en el tercer jugador en alcanzar los 150 goles en poco tiempo en la historia de la Major League Soccer.

Ahora, ante Tigres, Mukthar quiere levantar la mano y lograr su victoria número 100 como futbolista profesional, algo que erigiría en la historia a Nashville y al mismo delantero.

Con lo logrado el fin de semana pasado, Mukhtar se convirtió en uno de los jugadores clave de la liga de los Estados Unidos.