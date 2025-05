Este es el mejor gol de Lionel Messi en su carrera

La colección de goles sobresalientes de Lionel Messi es amplia, tanto que sería prácticamente imposible pedirle que eligiera uno de los 860 goles que ha anotado hasta el momento.

Pero el ídolo argentino lo ha hecho. Con fines altruistas, Lionel ha escarbado en sus memorias para que esa obra de arte que él plasmó sobre el terreno de juego, fuera plasmada, por un artista la convierta en una pieza inolvidable.

Leo se ha tomado su tiempo y finalmente, este jueves, en la víspera de la semana 15 de la Major League Soccer, Messi ha revelado al mundo entero cuál es el gol más valioso que ha anotado en su carrera.

“Por el momento, por lo que significó, porque redondeaba un año inolvidable. Para mí es el más significativo de todos y es el gol de cabeza en la final de la Champions League ante el Manchester”.

The Goal of Rome. A masterpiece from an unparalleled career by Leo Messi. Now, @refikanadol will turn it into one of the most iconic pieces in the history of art. All to support the IMCF Foundation and its charitable causes.



El Gol de Roma. Una obra maestra de una carrera… pic.twitter.com/uRJxB3YRUh