¿Rivalidad ente México y Argentina?, para Lionel Messi no existe

Hiram Marín

Después del juego entre México y Argentina en el Mundial de Catar 2022, la animadversión de un sector de la afición tricolor hacia la albiceleste aumentó y se hizo mucho más grande por la coronación de Lionel Messi y sus compañeros al derrotar en la final a Francia.

En una entrevista con el ex futbolista periodista Quique Wolff, Messi dijo no entender el hecho de que los aficionados mexicanos tengan ese resentimiento tanto por él como por la Selección Argentina.

🇦🇷🇲🇽 Messi habló de la 'rivalidad' entre México y Argentina



🗣️ "Nunca le falté el respeto a nadie, creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe, no hay comparación".



🎙️ Simplemente Fútbol pic.twitter.com/kZYWOHddn8 — Diario Olé (@DiarioOle) April 18, 2025

"En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, desde cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie. Pero ellos se pusieron en una posición en tener una rivalidad con nosotros que no existe, realmente. No existe una comparación entre Argentina y México".

Aclarado el punto, el jugador de Inter Miami aceptó que precisamente en el Mundial de Catar el gol que más disfrutó fue el que le anotó México, pero no por una rivalidad, sino porque después de la derrota ante Arabia Saudita, era necesario que la presión se liberara.

“El gol que más disfruté en Catar fue el de México. No por la gente ni mucho menos, fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros"

Y añadió "Sí que estaba brava la cancha, México lleva gente a todos lados, pero no sé si se sentían más mexicanos que argentinos".