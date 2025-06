Estados Unidos, en su peor racha de derrotas desde 2015

Redacción FOX Deportes

Mauricio Pochettino se convirtió en el primer técnico en más de 10 años que pierde tres partidos seguidos. Aun así y con todo y que el Tottenham está sin técnico, el técnico argentino aseguró que no renunciará al banquillo.

"Uf, creo que desde que me fui en 2019, cada vez que está libre el puesto de entrenador en Tottenham mi nombre aparece en todas las listas. Y si miras los rumores, creo que somos como cien entrenadores en esa lista...", bromeó tras la derrota 2-1 ante Turquía.

"No te preocupes por eso. Si algo pasara, por supuesto que lo verías, pero no podemos hablar de ese tipo de cosas (...) porque no es realista. Mira dónde estoy, dónde estamos, y la respuesta es muy clara", añadió el estratega argentino, quien desde 2024 dirige al equipo de 'barras y estrellas'.

Turning the page to Nashville. pic.twitter.com/AgIcXwWLQS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 7, 2025

Pese a hilar su tercera derrota consecutiva (Panama-Canadá-Turquía) y convertirse en el primer técnico que forja una cadena de descalabros por primera vez desde que Jurgen Klinsmann lo hiciera en 2015, Pochettino sacó conclusiones positivas tras el duelo en Connecticut.

"La actuación creo que fue buena. Creo que nos enfrentamos hoy a un equipo como Turquía, que es un muy buen equipo. Empezamos el partido muy bien, jugamos 20 minutos a un nivel alto. Hicimos cosas muy buenas, cosas muy positivas. Pero fue un impacto emocional cuando concedimos (...) dos goles y eso fue difícil de manejar para el equipo. La segunda parte fue pareja y en general creo que podemos decir que quizás merecimos el empate", argumentó.

Para cerrar su preparación hacia la Copa Oro, Estados Unidos enfrentará el 10 de junio a Suiza, que viene de vencer 4-2 a México.