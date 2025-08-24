En la MLS también estuvieron cerca de marcar gol olímpico

Héctor Cantú

El gol que consiguió Sergio Canales desde el tiro libre ante Necaxa, ha dado la vuelta al mundo y desde ya se ha convertido en uno de las mejores anotaciones de lo que va de la temporada.

En la MLS, la historia estuvo muy cerca de repetirse. Raheem Edwards, de Charlotte FC se quedó a milímetros de anotar también un gol olímpico que hubiera sellado una coincidencia fantástica en un fin de semana de altas emociones en ambas ligas.

A diferencia del de Canales, donde la pelota se metió en el primer poste, el disparo de Edwards pegó en el travesaño luego de hacer una comba descomunal por los aires.

Esta se ha convertido en una de las postales más llamativas de la jornada 30 de la temporada 2025 de la MLS, donde también destacaron la primera anotación de Thomas Müller y de Son Heung-Min como jugadores del futbol de los Estados Unidos.