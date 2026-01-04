El triste caso de Riqui Puig en la MLS

Héctor Cantú

Un auténtico calvario es lo que ha tenido que vivir el futbolista español, Riqui Puig, en sus últimos años como futbolista profesional.

El exjugador del Barcelona, quien se convirtió en un referente en la temporada 2024 en la que marcó 13 goles, pasó a desaparecer en la temporada 2025 que terminó en un desastre para el equipo de la Galaxia.

Con Riqui Puig en muletas, el LA Galaxy prepara la final

Riqui ha vuelto a recibir la noticia de que tenía que volver a operarse de la rodilla en específico, del ligamento cruzado interior.

“Riqui Puig ha superado una operación reconstructive del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, un procedimiento similar al que se le realizó a finales del 2024. Se espera que Puig complete su recuperación y esté listo para el inicio de la temporada 2027”, escribió el club en un comunicado.

Con este anuncio, el que ha sido el peor escenario esperado y una noticia demoledora para Puig, queda descartado para volver en esta misma temporada, perdiéndose su segundo ciclo consecutivo.

El LA Galaxy ha convertido a Riqui Puig en un Saiyajin

En diciembre de 2024, durante la final de conferencia que terminó conquistando el LA Galaxy, Riqui se lesionó dentro del terreno de juego y tuvo que ser sustituido.

Desde entonces ya no pudo volver a la actividad y terminó siendo una de las ausencias más dolorosas de un futbolista en la temporada 2025 que conquistó el Inter Miami.