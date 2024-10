El momento más dramático en la MLS, cortesía del LA Galaxy

El LA Galaxy protagonizó el momento más dramático de la última jornada de la temporada 2024, durante el juego ante Houston Dynamo.

El equipo de Riqui Puig y compañía llegó al ‘Decision Day’ como líder de conferencia, posición que terminó perdiendo en el último minuto del partido gracias a un cabezazo de Daniel Steres en tiempo de compensación.

Decision Day didn't disappoint. 🤯@LAFC steal West's No. 1 seed from @LAGalaxy after unreal drama in the final minutes. pic.twitter.com/wVRoQzfiog