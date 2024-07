La Liga MX se salva; Lionel Messi no jugará el All-Star Game

El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, delanteros del Inter Miami, no participarán este miércoles en el All Star de la MLS estadounidense, según informó la liga estadounidense.



Messi arrastra problemas en los ligamentos del tobillo derecho sufridos en la final de la Copa América con Argentina y no consiguió recuperarse a tiempo. Todavía no hay una fecha esteblecida para su regreso al terreno de juego.

Luis Suárez, su compañero en el Inter Miami, disputó noventa minutos el pasado sábado en el triunfo logrado contra el Chicago Fire, pero no formará parte de la plantilla de estrellas de la MLS.



Esta selección de futbolistas, dirigida por el técnico francés Wilfried Nancy, se enfrentará este miércoles en Columbus a un grupo de estrellas de la Liga MX mexicana.

Sí están confirmados en la plantilla de estrellas de la MLS los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, del Inter Miami, al igual que su compatriota Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy.