El Inter Miami y el gol anotado más extraño de la temporda

El Inter Miami tendrá que jugar un tercer partido para definir si podrá llegar, o no, a la fase de semifinal de la temporada 2024.

Leo Messi y sus compañeros sufrieron en demasía en su visita a Atlanta United, donde salieron con una derrota a cuestas que obligará a definir la eliminatoria en un tercer encuentro a disputarse, igual que en el primero, en la Florida.

Miami have the opener and it was bizarre. 😳@InterMiamiCF // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/u2M3EQawbF