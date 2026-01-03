El Inter Miami oficializa un fichaje de lujo para la temporada 2026

Héctor Cantú

El Inter Miami, vigente campeón del futbol de los Estados Unidos, continúa con la renovación de la plantilla que intentará refrentar en la temporada 2026, el título obtenido meses atrás.

La última gran contratación del equipo de las Garzas ha sido el arquero canadiense Dayne St. Claire, no de los guardametas más regulares y con mejores cifras de toda la Major League Soccer.

Bringing the hunger. Ready to get to work 🧤⚽️ pic.twitter.com/DkRkGqkuuD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 4, 2026

St. Clair llega proveniente de Minnesota United, equipo con el que estuvo durante siete temporadas en las que recibió 196 goles en 147 juegos, incluyendo partidos de temporada regular y postemporada.

El guardameta del Inter Miami, considerado el mejor arquero de la temporada 2025, es un inamovible en el arco nacional de Canadá, donde incluso ha portado el gafete de capitán.

Dayne llega como agente libre al equipo de la Florida para suplir a Rocco Rios Novo, quien regresará a Lanús luego de haber terminado su préstamo con el equipo de la Major League Soccer.

Así, el canadiense se convierte en el tercer refuerzo para la temporada 2026 del Inter Miami tras la llegada de Facundo Mura y Sergio Reguilón.