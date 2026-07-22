Héctor Cantú
El gol más inverosíml de la temporaa, cortesía del arquero del Inter Miami
No todo fue 'futbol champagne' en el reinicio de la temporada 2026
La temporada 2026 ha retomado su curso en la MLS y las coas no iniciaron bien para el campeón vigente del futbol de los Estados Unidos.
Sin Lionel Messi y en el partido de presentación de Robert Lewandowski con el Chicago Fire, el Inter Miami tuvo que remar contracorriente en su deseo de sumar unidades gracias a un error inexplicable del arquero.
Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026
A los 18 minutos de juego se abrió el marcador y Chicago se puso al frente. No fue con una jugada de Lewandowski, fue gracias a un autogol del arquero argentino Rocco Ríos Novo quien puso al frente a la visita.
El meta de Miami midió mal un pase retrasado de Ian Fray y terminó abanicando la pelota en su intento de despeje. El balón terminó en el fondo de las redes ante la mirada incrédula de sus compañeros.
Al finalizar el primer tiempo el guardameta se disculpó con los aficionados y con sus propios compañeros luego de protagonizar uno de los fallos más clamorosos en lo que va de la temporada.
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