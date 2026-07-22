El gol más inverosíml de la temporaa, cortesía del arquero del Inter Miami

Héctor Cantú

La temporada 2026 ha retomado su curso en la MLS y las coas no iniciaron bien para el campeón vigente del futbol de los Estados Unidos.

Sin Lionel Messi y en el partido de presentación de Robert Lewandowski con el Chicago Fire, el Inter Miami tuvo que remar contracorriente en su deseo de sumar unidades gracias a un error inexplicable del arquero.

Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

A los 18 minutos de juego se abrió el marcador y Chicago se puso al frente. No fue con una jugada de Lewandowski, fue gracias a un autogol del arquero argentino Rocco Ríos Novo quien puso al frente a la visita.

El meta de Miami midió mal un pase retrasado de Ian Fray y terminó abanicando la pelota en su intento de despeje. El balón terminó en el fondo de las redes ante la mirada incrédula de sus compañeros.

It’s real, Fire fans 🤩 pic.twitter.com/NmhuGSueKI — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

Al finalizar el primer tiempo el guardameta se disculpó con los aficionados y con sus propios compañeros luego de protagonizar uno de los fallos más clamorosos en lo que va de la temporada.