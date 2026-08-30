El 'Chucky' Lozano vuelve a marcar en la MLS

Héctor Cantú

¡Se terminó la sequía! Hirving ‘Chucky’ Lozano marcó su primer gol con LA Galaxy y lo hizo precisamente ante su exequipo, San Diego FC.

Aunque el conjunto angelino perdió 3-1, el mexicano logró estrenarse como goleador en su cuarta aparición con LA Galaxy.

AGUANTE LOS ÁNGELES, YA LLEGO HIRVING LOZANO ? pic.twitter.com/hLnw8QU7pl — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 30, 2026

Lozano llegó al club después de tener diferencias con el técnico de San Diego FC, situación que provocó que fuera separado del primer equipo antes de concretarse su salida.

El ‘Chucky’ marcó al minuto 55, cuando San Diego FC ya ganaba 2-0. Amahl Pellegrino anotó al 70 para establecer el 3-1 definitivo.

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Al terminar el encuentro, el estratega Mike Varas se acercó a saludar de mano a Lozano, pero el mexicano siguió de largo sin mirarlo.

Luego de 23 partidos disputados, LA Galaxy se mantiene en la posición 13 de la Conferencia Oeste, a cuatro puntos de la zona de clasificación a la postemporada.