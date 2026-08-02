¡Doblete de Robert Lewandowski! El polaco ya arrancó en la MLS

EFE

El polaco Robert Lewandowski se estrenó con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1), en una jornada de la MLS en la que el español Brais Méndez amargó el regreso de Leo Messi con el Inter Miami y en el que el francés Antoine Griezmann se quedó sin gol en la derrota 2-3 de Orlando contra los Red Bulls.

Un total de 32 mil 183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

Lewandowski brace in his home debut! 😤



Chicago leads 2-1. pic.twitter.com/CBEV7skTYT — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

"Para mí este es otro mundo"

Tras anotar sus primeros goles en la MLS, el delantero de 37 años aseguró que se encuentra en "otro mundo" en el fútbol estadounidense y que se siente cada vez mejor a nivel físico, pese a encontrarse en una "pretemporada".

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", dijo Lewandowski en la rueda de prensa posterior al 2-1 endosado al Charlotte en el Soldier Field.

"Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago", añadió en español a pregunta de EFE.

"Tiene un nivel diferente", destacó el técnico Greg Berhalter en rueda de prensa, antes de definirle como "un matador en el área de penalti".