Después de 20 años, Sergio Busquets colgará los botines

Redacción FOX Deportes

Sergio Busquets, uno de los mediocampistas más influyentes de la última década, anunció su retiro del futbol profesional. Tras casi 20 años de carrera, el catalán deja el Inter Miami para cerrar un capítulo lleno de títulos y logros.

Conocido por su inteligencia táctica y precisión en los pases, Busquets se convirtió en un referente dentro y fuera del campo. Sus palabras en redes, a través de un emotivo video reflejaron emoción y gratitud: “Me retiro muy feliz, orgulloso y agradecido por todo lo vivido".

Su legado comenzó en el FC Barcelona, donde se convirtió en pieza clave de un equipo histórico que conquistó nueve Ligas y tres Champions League. Junto a Pep Guardiola, redefinió el rol del medio de contención y mostró que el futbol se juega con inteligencia, no solo con talento.

Tras su salida del Barcelona, en 2023, continuó su carrera en la MLS con el Inter Miami. Allí, junto a Lionel Messi, dejó huella en la liga y en la afición estadounidense.

Más allá de los trofeos y estadísticas, Busquets siempre se caracterizó por su humildad y compromiso con el equipo. Su estilo discreto, pero determinante, lo hizo imprescindible en cada partido.

Con la selección española ganó la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012, con lo que dejó una marca en la historia. Su capacidad para leer el juego y decidir en momentos clave lo convirtió en un ejemplo para futuras generaciones.