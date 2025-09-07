Dejan Joveljic, el hombre que amenaza a Lionel Messi en la tabla de goleo

Héctor Cantú

La batalla por la Bota de Oro en la Major League Soccer vuelve a ponerse al rojo vivo, luego de la actuación que completó el delantero Dejan Joveljic durante el encuentro entre Kansas City y Austin FC.

El bosnio fue el encargado de adelantar a los de casa con una excelente ejecución desde el manchón penal apenas al minuto 16.

.@JoveljicDejan converts from the spot for his 17th goal of the season!



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+:

El gol le permitió escalar hasta la tercera posición en la tabla de goleo y quedarse a un solo tanto de igualar el número de anotaciones que acumula Lionel Messi, quien luego de dos fines de semana de ausencia en la MLS, ha perdido el liderato de goleo con Sam Surridge.

Lamentablemente para las aspiraciones de Jovejic y de Kansas City, el equipo no logró quedarse con los tres puntos en disputa luego de que Austin protagonizara una voltereta fantástica.

Owen Wolff equalizes for @AustinFC from just outside the box!

Primero, con el gol de Owen Wolff al minuto 37 que incluyó una jugada perfecta a la hora de bajar el balón y ponerlo a tierra.

Después con la anotación de CJ Fodrey a 8 minutos del final para saentenciar la victoria a favor del equipo texano que logró un resultado fantástico.

CJ Fodrey heads it in! @AustinFC takes the lead!

La siguiente jornada enfrentará a todos los equipos el mismo día en lo que comienza a ser la fase final de la fase regular de la temporada 2025 de la MLS.