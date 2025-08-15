¡Cuidado Tigres! Gol, asistencia y otro partido brillante de Lionel Messi

EFE

Lionel Messi dio el triunfo por 3-1 al Inter Miami sobre Los Angeles Galaxy en el partido que marcó su regreso tras la lesión que sufrió en la Leagues Cup contra el Necaxa mexicano.

Messi vio el inicio del partido desde el banquillo, al igual que su compatriota Rodrigo de Paul.

Sin su capitán, el Inter Miami se adelantó al minuto 43 gracias a un gol de Jordi Alba, tras una asistencia magistral de Sergio Busquets que lo dejó solo frente al portero. Con el 1-0 se llegó al descanso.

Para el inicio de la segunda parte ingresaron De Paul y Messi, que no jugaba desde el 2 de agosto cuando abandonó lesionado el campo en el minuto 11 del partido de la Leagues Cup frente al Necaxa.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

El LA Galaxy empató en el minuto 59 de la mano del delantero ghanés Joseph Paintsil.

Con el encuentro llegado a su tramo final, Messi tomó las riendas y marcó el 2-1 en el minuto 84 con un disparo raso y potente desde fuera del área entre los defensas rivales que lo rodeaban.

Le dio tiempo al argentino de inventarse una asistencia exquisita de tacón para que su amigo, el uruguayo Luis Suárez, sentenciara el duelo con el 3-1.

El Inter, que el miércoles jugará contra Tigres UANL los cuartos de final de la Leagues Cup, se sitúa cuarto en la tabla de la Conferencia Este con 45 puntos, aunque con tres partidos menos que el líder, el Philadelphia, con 51 puntos.

El Galaxy, también clasificado para los cuartos de final de la Leagues Cup, donde enfrentará al Pachuca mexicano, es último en la Conferencia Oeste.