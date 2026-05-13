Cristo Fernández, de Ted Lasso al futbol profesional

Redacción FOX Deportes

Es oficial, Cristo Fernández, actor mexicano conocido por interpretar a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, jugará en El Paso Locomotive, equipo de la USL Championship, Segunda División del futbol estadounidense.

Fernández estuvo a prueba durante dos meses, antes de incorporarse oficialmente al equipo. Por política del club, los detalles de su contrato no fueron revelados.

Sobre el nuevo jugador, el entrenador del club, Junior Gonzalez, reconoció “su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario”.

Antes de convertirse en actor, Fernández jugó en las fuerzas básicas de Tecos de Guadalajara, pero una lesión en la rodilla frenó su sueño de convertirse profesional.

“El futbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad, y sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón. Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC —el club, los entrenadores, el personal y, especialmente, mis compañeros— por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día”.