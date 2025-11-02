Columbus Crew fue contundente y ya es semifinalista del Este

Redacción FOX Deportes

Columbus Crew culminó la obra y avanzó a las semifinales de la Conferencia Este tras golear 4-0 a FC Cincinnati este domingo 2 de noviembre de 2025 en el Lower.com Field.

Max Arfsten fue la figura con un gol y dos asistencias en una noche redonda para los locales, que además aprovecharon la expulsión de Yuya Kubo al minuto 38.

Dylan Chambost, Andrés Herrera y Jacen Russell-Rowe completaron la cuenta en un encuentro completamente dominado por el equipo amarillo. El global terminó 4-1 tras el 1-0 del primer juego a favor de Cincinnati, pero Columbus se impuso con autoridad en el desempate.

MADE A MASSIVE STATEMENT 💯 pic.twitter.com/4N5YnDFE2V — The Crew (@ColumbusCrew) November 3, 2025

El Crew, fiel a su estilo ofensivo, resolvió la serie con contundencia y control del balón. El tanto inicial de Arfsten rompió el equilibrio, y desde la roja de Kubo todo fue cuesta abajo para los visitantes.

El cuadro amarillo generó 19 disparos contra solo uno de su rival, reflejo de su superioridad táctica y física. Con este triunfo, Columbus confirmó por qué sigue siendo uno de los proyectos más sólidos de la liga.

El 2-0 de Chambost antes del descanso terminó de inclinar la balanza, mientras que en la segunda mitad Herrera y Russell-Rowe sentenciaron la eliminatoria.

El portero Roman Celentano evitó una goleada aún mayor con varias atajadas, pero Cincinnati jamás logró reaccionar. El equipo de Wilfried Nancy celebró ante su gente un pase merecido que mantiene vivo el sueño de repetir título. La afición local ovacionó cada jugada y terminó coreando el nombre del técnico francés.

Con el boleto en la mano, Columbus espera rival para las semifinales del Este, que saldrá entre Inter Miami y Nashville. El Crew llegará con confianza y en gran forma, después de exhibir futbol y contundencia en esta serie.