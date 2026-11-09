Cavan Sullivan, el 'niño maravilla' de Estados Unidos la vuelve a romper en la MLS

Héctor Cantú

Cavan Sullivan se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol estadounidense. Con apenas 17 años, el juvenil se convirtió en una pieza importante del Philadelphia Union durante la temporada 2026 de la MLS.

En el ‘Decision Day’, el delantero volvió a demostrar su talento al firmar una actuación que le valió el reconocimiento como el Jugador Más Valioso de la Jornada 34, la última de la temporada regular.

Ante Toronto FC, Sullivan vivió una noche memorable al marcar un doblete que contribuyó a la victoria de Philadelphia Union.

Lo más llamativo fue que ambos tantos llegaron gracias a las asistencias de su hermano Quinn Sullivan, quien también se hizo presente en el marcador con el segundo gol de su equipo.

Cav's Decision Day brace earns him @MLS Player of the Matchday honors ? pic.twitter.com/8deEsoTjii — Philadelphia Union (@PhilaUnion) November 9, 2026

La sociedad entre los hermanos Sullivan fue una de las grandes fortalezas del conjunto de Filadelfia durante la temporada 2026. Sus actuaciones también han incrementado el interés de clubes europeos por Cavan, considerado una de las mayores promesas del futbol estadounidense.

Con su doblete ante Toronto FC, el juvenil llegó a 12 goles en la temporada regular y ahora se prepara para afrontar la postemporada, donde Philadelphia Union enfrentará a New England Revolution el 21 de noviembre.