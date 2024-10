Así se jugarán los Playoffs en la MLS

La Major League Soccer ya tiene definidos a los 18 equipos que luchará por el título de campeón en la temporada 2024 una vez que ha concluido la etapa regular del campeonato.

El actual monarca, Columbus Crew intentará defender su corona ante equipos de alto poder como el Inter Miami y el LAFC, que terminaron el torneo como primer lugar en la conferencia este y oeste, respectivamente.

Las acciones de la postemporada comenzarán a media semana con los duelos de comodín en los que chocarán Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers y Atlanta United ante Montreal.

El ganador de la primera llave se enfrentará en la primera ronda ante el LAFC, mientras que el vencedor de la otra eliminatoria, tendrá que medir fuerzas ante el Inter Miami de Leo Messi, flamante campeón de la Supporter’s Shiled.

En la Conferencia del Este Columbos se eliminará en la primera fase ante NY Red Bulls. Cincinnatti FC hará lo propio ante NY City FC, mientras que Orlando City chocará ante Charlotte FC.

Decision Day didn't disappoint. 🤯@LAFC steal West's No. 1 seed from @LAGalaxy after unreal drama in the final minutes. pic.twitter.com/wVRoQzfiog